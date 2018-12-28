Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
'Mıknatıslı vida tutucu'yla bağış kutusundan hırsızlık girişimi - BURSA

'Mıknatıslı vida tutucu'yla bağış kutusundan hırsızlık girişimi - BURSA

"Mıknatıslı vida tutucu"yla bağış kutusundan hırsızlık girişimi - BURSA - Güvenlik kamerası - Zanlının adliyeye sevk edilmesi "Mıknatıslı vida tutucu"yla bağış kutusundan hırsızlık girişimi - Bursa 'da, camideki bağış kutusundan mıknatıslı vida tutucuyla hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliye, güvenlik görevlisi müdahale etti - Olay anı, caminin güvenlik kamerasına yansıdıBURSA (AA) - Bursa 'da camideki bağış kutusundan mıknatıslı vida tutucuyla hırsızlık girişiminde bulunan şüpheli, güvenlik görevlisi tarafından yakalandı.Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesindeki camiye gelen 54 yaşındaki A.K, caminin içinde bir süre dolaştıktan sonra, yanında getirdiği mıknatıslı vida tutucuyu bağış kutusunun içine sokarak paraları almaya çalıştı.Bu sırada, durumu fark eden caminin güvenlik görevlisi, A.K'ye müdahale etti. Güvenlik görevlisinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Güven Timi şüpheliyi gözaltına aldı.A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan, A.K'nin hırsızlık yapmaya çalıştığı anlar caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kamera kayıtlarında, camiye gelen şüphelinin, üzerindeki mıknatıslı vida tutucu aletle bağış ve yardım kutusundan para almaya çalışırken, güvenlik görevlisi tarafından yakalandığı görülüyor.

Güvenlik Görevlisi Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Yardım Kutusu 

İlgili Foto Galeriler
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı