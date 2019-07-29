Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Migren şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Gülsüm, gelinlik ile uğurlandı

Migren şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Gülsüm, gelinlik ile uğurlandı

- Cenaze cami girişi

Genç Kız Hastane İğne Tedavisi Cenaze Cenaze Aracı 

-- duaların okunması
-- cenazenin cenaze aracına taşınması
-- hayatını kaybeden genç kızın fotoğrafı

( EDİRNE ) EDİRNE

- Migren şikayeti için gittiği hastanede tekrar fenalaşarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki genç kız, son yolculuğuna tabutu üzerine konulan gelinlik ile uğurlandı. Edirne iline bağlı Keşan’da yaşayan Gülsüm Kabayel, 24 Temmuz Çarşamba günü migren şikayetiyle Keşan Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada kendisine verilen serum ve yapılan iğne tedavisinin ardından evine gönderildi. Ancak bir süre sonra kolunda ve bacağında morluklar oluşmasının üzerine tekrar hastaneye getirildi, burada tedavisi yapılamayan genç kız Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Kabayel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Edirne’den Keşan’a getirilen genç kızın cenazesi, İki Şerefeli Camii’nde kılınan Pazar günü öğle namazının ardından Enez yolu mezarlığına gözyaşlarıyla defnedildi.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı