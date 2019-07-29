Migren şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Gülsüm, gelinlik ile uğurlandı

-- duaların okunması

-- cenazenin cenaze aracına taşınması

-- hayatını kaybeden genç kızın fotoğrafı



( EDİRNE ) EDİRNE



- Migren şikayeti için gittiği hastanede tekrar fenalaşarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki genç kız, son yolculuğuna tabutu üzerine konulan gelinlik ile uğurlandı. Edirne iline bağlı Keşan’da yaşayan Gülsüm Kabayel, 24 Temmuz Çarşamba günü migren şikayetiyle Keşan Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada kendisine verilen serum ve yapılan iğne tedavisinin ardından evine gönderildi. Ancak bir süre sonra kolunda ve bacağında morluklar oluşmasının üzerine tekrar hastaneye getirildi, burada tedavisi yapılamayan genç kız Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Kabayel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Edirne’den Keşan’a getirilen genç kızın cenazesi, İki Şerefeli Camii’nde kılınan Pazar günü öğle namazının ardından Enez yolu mezarlığına gözyaşlarıyla defnedildi.

