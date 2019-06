Midye zehirlenmelerinin nedeninin Plankton patlaması olduğu iddia edildi

-belediye Başkanı açıklama



- Bodrum'da Bayram tatili sırasında yaklaşık 200 kişinin gıda zehirlenmesi yaşaması nedeniyle açıkta satışı yapılan midyelerin satışı geçici olarak durdurulmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Midye üreticisi Akın Durmaz yaşanan olayın plankton patlaması nedeniyle meydana geldiğini iddia etti. Bayram tatilinde yaşanan sağlık problemlerinin ardından açıkta midye satışları geçici bir süre için durdurulan esnaflar, Başkan Aras'ı ziyaret ederek son durum hakkında bilgi aldılar. Midyeciler satışlara yeniden başlamak istediklerini belirterek yaşanan problemin kaynağını bulmak ve midye satışında Türkiye'ye rol model olabilmek için neler yapılması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulundular. Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıya Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Kaya, Zabıta Müdürü Tanju Aksu, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan ve çok sayıda esnaf katıldı.

Yaklaşık 30 senedir Bodrum'da midye sattıklarını ve bugüne kadar böyle bir sorun yaşamadıklarını söyleyen midyeciler, Bodrum Belediyesi ile ortak bir çözüm yolu bulmak istediklerini Başkan Aras'a iletti. Başkan Aras da Bodrum'da iş yapan hiçbir esnafın mağdur olmasını istemediklerini ancak halk sağlığının her şeyden önce geldiğini belirterek, "Bu zinciri kontrol edeceğiz. İlk önce bu işin üretimini kontrol edeceğiz. Öncelikle İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri vasıtası ile midyenin nereden alındığını, nereden geldiğini, menşeini tespit etmemiz gerekiyor. Bunu bir sisteme oturttuğumuz taktirde bir daha böyle bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz. Biz bu riske giremeyiz. Halk sağlığı belediyenin birebir sorumluluğudur. Bu nedenle satışları durdurduk çünkü hangi midyenin sağlığa zararlı olduğunu bilemeyiz. Bu önlemi derhal almak zorundaydık. Bunu çoluk çocuk yiyor. Midye, çok çabuk bakteri üreten bir gıda. Eğer uygun şartlarda üretilip satılmazsa ciddi sağlık problemlerine neden olur." diye konuştu.

Başkan Aras, Bodrum'da satılan midyelerin üretim yerlerini de denetleyeceklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti "İmalathanelerimiz restoran mutfağı gibi olmalı. Bir gıda ürünü üretiliyor çünkü. Biz restoran mutfaklarını nasıl denetliyor ve bazı standartlar ortaya koyuyorsak, sizin mutfağınızı da aynı şekilde denetleyeceğiz. Ondan sonra size de ruhsat vereceğiz. Bu iş ancak böyle yürür. Şu anda bu işin altyapısını oturtmaya çalışıyoruz. Siz standartlara uygun üretim yapıyorsanız, daha sonra sokakta sattığınız koşulları denetleyeceğiz. Midye, güneşin altında tepsiyle satılamaz. Bunu kesinlikle yapmayın. Sabit noktalara izin verdik. Ancak tepsiyle satışı durdurduk. Sabit noktalara da soğutuculu bir sistem düşünelim. Bu iş modern, çağdaş yerlerde nasıl yapılıyorsa öyle yapalım." Gereken standartların yerine getirilmesinin ardından uygun şartlarda midye satışlarının başlayabileceğini belirten Başkan Aras, "Sonuçta midye sahillerin vazgeçilmezidir. Bizim de yıllardır tükettiğimiz bir ürün ama gerçekten de uygun şartlarda üretilmesini sağlamak zorundayız. Biz İlçe Tarım Müdürlüğü ile ortak çalışarak bunu denetleyeceğiz." dedi.

Midyeciler de ürettikleri her ürünü ilk önce kendilerinin yediklerini ve böyle bir problemin ilk kez yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, denetimlere hazır olduklarını söylediler. Midye üreticisi Akın Durmaz yaşanan olayın plankton patlaması nedeniyle meydana geldiğini belirterek, " Bu sene yoğun yağmurlarla birlikte denizde plankton patlaması yaşandı. Gözle görülmeyen ancak yoğun olduğunda denizin rengini değiştirerek kendini belli eden bir canlı. Ancak bu 8-10 senedir midyeye hiç zarar vermemişti. İl Tarım Müdürlüğü yetkililerini de şaşırtan bir durum. Şimdi tahliller yapıldı, bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyoruz." yorumunu yaptı. Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrasında Başkan Aras midyecilerden, bir an önce eksiklerini tamamlamalarını isteyerek, alınan numunelerin laboratuar sonuçları doğrultusunda satışlara yeniden başlayabileceklerini söyledi.



