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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Midyat’ta lokantaya girip hırsızlık yapan zanlı yakalandı İzle

Midyat’ta lokantaya girip hırsızlık yapan zanlı yakalandı İzle

Hırsız iş yerinin içinde kasaya yaklaşırken

A Haber Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Kalamış 

-Hırsız kasayı açarken
-Hırsız masanın üzerindeki ajandayı kurcalarken
-Hırsız kasadan paraları çalarken
-Hırsız kasadan uzaklaşırken
-Hırsız iş yerinden çıkıp dışarıda elbiselerini değiştirirken
-Hırsızlık yapılan lokanta dışarıdan görüntüsü
-Hırsızlık yapılan iş yerinin içi
-Paralar alınan kasa
-İş yeri sahibi Hüseyin Arslan röportaj

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'in Midyat ilçesinde, bir lokantaya girip hırsızlık yapan zanlı güvenlik kameralarına yakalandı. İş yeri sahibi hırsızlık olayını fark etmesi üzerine durumu asayiş ekiplerine bildirdi. Hırsız M.A., Şelale Parkı yakınlarında kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, dün sabah saat 05:48 saatlerinde, Midyat Akçakaya Mahallesi 101 Nolu Sokakta bulunan bir lokantaya giren M.A.'nın hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Sabah iş yerini açan esnaf kapı kilidinin açılıp kasasına girildiğini fark edince durumu, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkarak M.A., isimli hırsızın eşgalini tespit ederek çalışma başlattı. Kimlik ve eşgali belirlenen zanlı yapılan çalışmalar sonucunda Şelale Parkı yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. İş yeri sahibi Hüseyin Arslan, sabah geldiğinde olayı fark ettiğini söyledi.

Arslan, "Sabah saat 07:30’da iş yerimi açtığımda baktım kilidimin kırıldığını fark ettim. Hemen kamera kayıtlarına baktım. Hırsız girmiş kasamı açmış kasadaki bütün paralarımı almış, hemen polis arkadaşlara haber verdim. Sağ olsunlar gelip ilgilendiler. Hassasiyetlerinden dolayı onlara teşekkür ederim. Yakalamışlar şu an gözaltına alınmış, polis arkadaşlara emeklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.
(BB-AKK-Y)
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