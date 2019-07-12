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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Midyat’ta Kamyonet koyunlara çarptı: 25 hayvan telef oldu

Midyat’ta Kamyonet koyunlara çarptı: 25 hayvan telef oldu

Yolun kenarında telef olan ve yaralanan koyunlar

İtfaiye Aracı Hayvan Trol 

-Olay yerindeki vatandaşlar
-Kaza yerindeki itfaiye aracı
-Kazaya karışan araç

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin Midyat ilçesi Şeyh eles mevkisinde Kamyonet koyunlara çarptı. 25 hayvan telef oldu. 8 tane koyun yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Midyat’tan Mardin'e doğru giden M.A., 47 NC 570 kamyonet sürücüsü, Şeyh eles mevkisinde koyun sürüsünün içine girdi. Şeyh eles mevkinde hayvanlarını otlatmaktan getiren çoban Mardin-Midyat yolundan geçerken gelen Kamyonet’in hayvanlarına çarpması sonucu, Olayda 24 koyun 1 koç telef olurken, 8 koyun yaralandı. Olay yerinde Jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, olay yerine sevk edilen İtfaiye ekipleri yol temizliği yaptı. Yolda geçişler kontrollü, olarak sağlandı. Yol temizlendikten sonra normal seyrine döndüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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