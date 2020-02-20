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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Midyat'ta 3 hırsızlık zanlısı yakalandı İzle

Midyat'ta 3 hırsızlık zanlısı yakalandı İzle

Jandarma ekipleri Adliye bahçesine girerken görüntü

Hırsızlık Zanlısı Adli Kontrol Jandarma Güvenlik Güçleri Harekete Geç 

-Hırsızlar araçlardan indirilirken görüntü
-Hırsızlar araçtan indirilirken görüntü
-Hırsızlar adliye basamaklarından adliye içine giriş yaparken görüntü

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'in Midyat ilçesinde, hırsızlık için bir eve girmeye çalışan 3 kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgilere göre, M.A., G.G. ve F.İ. isimli kadınlar Midyat’a bağlı Acırlı Mahallesinde hırsızlık amacıyla bir eve girdi. Ev sahibinin durumu fark etmesi üzerine hırsızlar, mahalle arasına kaçarak gözden kayboldu. Mahalle sakinlerinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Çevrede yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık zanlısı 3 kadın yakalandı.Alınan ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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