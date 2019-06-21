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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Midibüsün freni patladı, önünde sürüklenen otomobil otele çarptı

Midibüsün freni patladı, önünde sürüklenen otomobil otele çarptı

olay yerinden görüntü

Hastane Bild Sağlık Ekipleri Trol 

-kaza yapan aracın görüntüsü
-detaylar

( BURSA -ÖZEL) - Freni patlayan midibüs 2 araca çarparak durabildi, aynı aileden 4 kişi yaralı - Frenleri patlayan midibüsün sürüklediği araçtaki aile yaralandı BURSA

- Bursa’da Uludağ’da turistleri taşıyan midibüsün frenleri patladı. Midibüsün önünde sürüklenen bir otomobili otele çarparken, kazada aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uludağ’a gezmeye giden turistleri taşıyan Uludağ’dan Çekirge Meydanı istikametine seyreden Hasan K. kontrolündeki 34 BVV 650 plakalı midibüsün frenleri patladı. Frenlerin patladığını fark eden sürücü, midibüsü durduramayınca hemen önünde seyir halinde olan Şükrü Erim kontrolündeki 16 ADM 832 plakalı otomobile çarparak aracı sürüklemeye başladı.
Midibüs şoförü, karşı yönden gelen 16 LY 258 plakalı aracı da sıkıştırarak duvara çarpmasına sebep olup midibüsü durdurabildi. Kazada midibüs tarafından sürüklenen ve Şükrü E. kontrolündeki araç Çekirge Meydanı’nda bulunan bir otelin duvarına girdi. Otomobilde bulunan sürücü Şükrü Erim, eşi Fatma Erim, çocukları Mert ve Seda Erim kazada yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından en yakın hastanelere kaldırılırken midibüste bulunan turistlerin kazada herhangi bir yara almadığı öğrenildi. Öte yandan kaza sırasında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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