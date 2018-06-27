Midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - KÜTAHYA
- Kazadan detaylar - Ölen kişinin yakınlarının fenalık geçirmesi - Ölen Mehmet Çakan'ın fotoğrafı Kütahya 'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'da işçi taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hasan Hüseyin Kuru yönetimindeki 43 AG 453 plakalı işçi taşıyan midibüs, Yenibosna Mahallesi yakınlarında Mehmet Çakan'ın (58) kullandığı 43 SH 717 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kazada çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Çakan olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki Güngör Aktaş (54) yaralandı.Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.