Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Midibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Midibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

kazalı otomobilden görüntü

İlk Müdahale Hastane Jandarma Trafik Kazası Ticari Araç 

-kaza yerinden genel görüntü
-Kaza yerinde jandarmanın yaptığı incelemeden görüntü
-Ticari araç ve midibüsten görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Çal ilçesinde midibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Çal ilçesi Baklançakırlar Mahallesinde meydana geldi. Denizli istikametine gitmekte Önder Karaman’ın idaresindeki 20 V 4311 plakalı hafif ticari araç ile Burhan Kök yönetimindeki 20 ACY 134 plakalı midibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında Önder Karaman yaralandı. O sırada yoldan geçen bir sürücü yaralı olan Karaman’ı hastaneye yetiştirmek için aracı ile ihbar üzerine olay yerine yaklaşan 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Yaralının ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza ile ilgili Jandarma soruşturma başlattığını bildirdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Antalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 ÖlüAntalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı