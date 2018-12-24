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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Midibüs devrildi: 10 yaralı - BOLU İzle

Midibüs devrildi: 10 yaralı - BOLU İzle

- Kaza yerinden detaylar Bolu 'da midibüs devrildi: 10 yaralıBOLU (AA) - Bolu 'da, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanları taşıyan midibüsün refüje çarparak devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Şaban Vural S'nin kullandığı 14 KP 710 plakalı midibüs, D - 100 kara yolu Gerede istikametinde Köroğlu Park mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan Merve İlhan, Nihal Açıkgöz, Murat Gül, Murat Yöngün, İsmail Yıldız, Zuhal Çınar, Celal Akyüz, Gülten Çaba, Nihat Can Tuncer, Sündüz Üreten çevredeki hastanelere kaldırıldı.Midibüsün, olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Hastane Bild Direksiyon 

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