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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Midibüs devrildi: 10 yaralı

Midibüs devrildi: 10 yaralı

olay yerinden görüntüler

Hastane Tahkikat Yolcu Midibüsü Cenaze Trol 

-kaza yapan araç
-vatandaşlardan detay

( BURSA ) Midibüs devrildi: 10 yaralı BURSA - Bursa'da yolcu midibüsünün devrildiği kazada 10 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde, Bursa - Orhaneli yolu Nalınlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen midibüste 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar yakın çevredeki hastanelere götürüldü. Midibüsün cenazeye giden vatandaşları taşıdığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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