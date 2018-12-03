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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
MİDDER'den 285 ihtiyaç sahibi öğrenciye bot ve mont yardımı Haberi

MİDDER'den 285 ihtiyaç sahibi öğrenciye bot ve mont yardımı Haberi

Bot ve kıyafetlerden detay

Sadaka Lyon Kullar Öğrenciler Sosyal Sorumluluk 

-Konuşmalar

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER), Diyarbakır’da ihtiyaç sahibi 285 öğrenciye bot ve mont yardımında bulundu. MİDDER Diyarbakır İl Başkanı Engin Altuğ, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başta olmak üzere okullarda tespit ettikleri yardıma muhtaç ve yetim 285 öğrenciye bot ve mont yardımında bulundu. Kış aylarının gelmesiyle beraberinde kışlık mont ve bot alacak durumda olamayan öğrencilere yardımda bulunan MİDDER Diyarbakır İl Başkanı Engin Altuğ, amaçlarının gönülleri sevindirmek ve ısıtmak olduğunu belirterek, kış aylarında soğukta kimsenin üşümemesini ve bir nebze olsun bu güzel kardeşlerinin gönüllerini sevindirmek amacıyla yollara çıktıklarını söyledi.

Altuğ, “15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği olarak bu tür yardımlaşmalara ve öğrencilerimizin eksiklerini tamamlamaya devam edeceğiz. Şu anda farklı okullarda da yaptığımız, 285 öğrenciye bu tür yardımlarda bulunuyoruz. Hedefimiz yaklaşık bin öğrenciyi bu şekilde bir nevide olsa yüzlerindeki o gülümseme tebessümünü görmek, bizim için yeterli olacaktır. Buradan ailelere sesleniyorum, tüm Türkiye 81 milyon kişiye sesimizi duyurmak için bir araya geliyoruz. Her şeyden önce bu vatana, bayrağa ve ülkeye sadakatli çocuklar yetiştirmelerini istiyorum. Sadakat her şeyden önemlidir, eğer ki bir insan kendi vatanına, bayrağına, milletine ve devletine sadakatli olursa o şekilde yetişirse hiçbir bölücü örgüt, çocuklarımızı bizden alamayacaktır. Bizim çocuklarımıza sahip çıkmamız, hiçbir şekilde başka bölücü örgütlere yem etmememiz, kullandırtmamamız lazım. Ne olursa olsun okumanıza devam edin, başarılı insan olmaya çalışın. Ailenizin, devletinizin, milletinizin sizinle gurur duyacak şekilde olmanızı temenni ediyorum” dedi.
Öğrencilerine yapılan bu yardımdan dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Namık Kemal Lisesi Okul Müdürü Tahsin Çalışkan ise, okulun dezavantajlı bir bölgede oluşundan öğrencilerin maddi durumu sosyo- ekonomik ortamı düşük ailelerin çocuklarından oluşmakta olduğunu aktardı. Çalışkan, “Bu kapsamda MİDDER İl Başkanı Engin Altuğ bize ulaşarak ihtiyaç sahibi olan öğrencilere kışlık bot ve mont desteğinde bulunduklarını söyledi.

Kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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