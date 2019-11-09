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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mıcırlı yola giren otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Mıcırlı yola giren otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

OLAY YERİ, KAZA YAPAN ARACIN KALDIRILMASI

( MANİSA ) MANİSA

Acil Servis Jandarma İstinat Duvarı 112 Acil Servis Direksiyon 


- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yoldaki mıcır yüzünden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. İstinat duvarına çarparak durabilen araçta bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Özgür Tangit (40) yönetimindeki 45 KB 8644 plakalı otomobil, Kavaklıdere Mahallesinden Alaşehir yönüne giderken, yol inşaatının devam ettiği Piyadeler Mevkiinde mıcıra kapıldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobil, istinat duvarına çarparak yan yattı. Yoldan geçen vatandaşların polisi araması sonucu olay yerine gelen itfaiye, jandarma, polis ve 112 acil servis ekipleri otomobilin içerinde sıkışan Özgür Tangit (40), eşi Mehtap Tangit (38), oğlu Egemen (10) ve kızı Halise Dila Tangit’i camları kırarak çıkardı. Yaralılar ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alaşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan Egemen Tangit’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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