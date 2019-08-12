Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
MHP’ye bayram ziyaretleri

MHP’ye bayram ziyaretleri

Partiler arası ziyaret

Bayramlaşma Basın Mensupları 

-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partili heyetler MHP’ye ziyarette bulundu. MHP Genel Merkezinde konukları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Merve Menekşe ve Necmi Yıldırım karşıladı. Milliyetçi Hareket Partisine altıncı olarak,Genel Başkan Yardımcısı Rıfat Melih Aktaş, MKK Üyesi Özkan Gül ve Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Cahit Karakuş’un aralarında bulunduğu DP’li heyet ziyarette bulundu. Son olarak ise, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Parti Meclisi üyesi Ayça Taşkent ve Zehra Eriç’in de aralarında bulunduğu CHP’li heyet MHP’ye ziyarette bulundu. CHP’li heyetin ziyareti sırasında Karakaya ve Kuşoğlu bayramlaşmayı takip eden basın mensuplarına dönerek basın mensuplarının sorunlarını çözmek istediklerini belirtti.
Öte yandan ziyaret kapsamında, aynı zamanda kendi partilerinin Ankara Milletvekilleri olan Karakaya ve Kuşoğlu Ankara’nın sorunlarına da değindi.
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı