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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
MHP Melikgazi teşkilatı Zeytin Dalı Zaferi için 11 kurban kesti Haberi

MHP Melikgazi teşkilatı Zeytin Dalı Zaferi için 11 kurban kesti Haberi

Kalabalıktan detay

Kutlay Şehit Alabalık Terör Örgütü Trol 

-Ertuğrul Yücebaş'ın konuşması
-Kurbanlıklardan detaylar

( HATAY ) HATAY

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Melikgazi İlçe Teşkilatı üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı Zaferi'ni kutlamak için 11 tane kurban kesti. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/PYD-YPG kontrolündeki Suriye'nin Afrin ilçesini 18 Mart'ta ele geçirmesi üzerine kutlamalar devam ediyor. MHP Kayseri Melikgazi İlçe Teşkilatı'nın 50 üyesi de zaferi kutlamak için Suriye sınırındaki Hatay'ın Hassa ilçesine geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla zaferi kutlayan parti üyeleri, şehitler için dua okudu. Grup adına konuşan MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, şehit olan askerler için rahmet, yaralılar için şifa diledi. Teşkilat üyeleri daha sonra zaferi kutlamak adına 11 tane kurban kesti.
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