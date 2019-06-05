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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
MHP’liler parti binasında bayramlaştı Haberi

MHP’liler parti binasında bayramlaştı Haberi

Bayramlaşma detaylar

Gaziler Şehit Sınır Ötesi Bayramlaşma Milletvekili 

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Ramazan Bayramı dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığında bir araya gelen partililer bayramlaştı. Gaziantep İl binasında gerçekleştirilen bayramlaşmada partililer Ramazan Bayramının mutlu ve huzurlu bir şekilde geçmesi dileklerinde bulundu. Herkese hayırlı bayramlar dileyen MHP Gaziantep milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, “Bayram kardeşliktir. Bayram huzurdur. Bayram birliktir. Bayram dirliktir. Bayramın ülkemizin dirliğine, birliğine vesile olmasını diliyorum. Partimiz bugün hep beraber bir aradayız. Bugün burada huzurla bayram yapıyorsak ülkemizin sınır ötesinde pençe operasyonuyla dağda mücadele eden cephede savaşan askerlerimiz sayesinde yapıyoruz. Onlara da hayırlı bayramlar diliyorum. Bu bayram süresince birkaç gün önce şehit olan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu vatan onların sayesinde bayram yapıyor. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum” diye konuştu.

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