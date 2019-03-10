Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
MHP lideri Devlet Bahçeli seçim startını Söğüt'te verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli seçim startını Söğüt'te verdi

Türbe dua detay

Ülkü Ocakları Ocaklar 

-Türbe dışı mezarlar detay
-Alp nöbet değişimi detay
-Yaşanan tartışma

( BİLECİK ) MHP lideri Devlet Bahçeli Ertuğrul Gazi Türbesi'nin ziyaret etti- MHP lideri Devlet Bahçeli Kayı Alplerinin nöbet değişini izledi BİLECİK

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim startını verdiği Söğütte Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek, türbe önündeki Kayı Alplerinin nöbet değişini izledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart günü yapılacak Mahalli İdareler Yerel Seçimleri öncesinde seçim startını vermek için Bilecik'in Söğüt ilçesine geldi. Vereceği miting öncesi Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası olan Kayı'ların lideri Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret eden Bahçeli, burada dua etti. Daha sonra türbe bahçesindeki Ertuğrul Gazi'nin eşi Osmangazi'nin annesi Halime Hatun ve Ertuğrul Gazi silah arkadaşlarının da mezarlarını gezerek dua eden MHP lider son olarak türbe önünde Alp kıyafetleri ile nöbet tutan askerlerin nöbet değişimini izledi. MHP lideri Bahçeli buradan 31 Mart günü yapılacak Mahalli İdareler Yerel Seçimleri öncesinde vereceği ilk mitin için ilçe meydanına geçti. Türbe çıkışı bazı ülkü ocakları gençler kendi aralarında kısa bir tartışma çıkarken, araya girenler tartışma büyümeden önledi.
İlgili Foto Galeriler
Başbuğ Türkeş 3. Türk Gençlik Çalıştayı ve KurultayıBaşbuğ Türkeş 3. Türk Gençlik Çalıştayı ve Kurultayı
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı