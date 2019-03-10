MHP lideri Devlet Bahçeli seçim startını Söğüt'te verdi

-Türbe dışı mezarlar detay

-Alp nöbet değişimi detay

-Yaşanan tartışma



( BİLECİK ) MHP lideri Devlet Bahçeli Ertuğrul Gazi Türbesi'nin ziyaret etti- MHP lideri Devlet Bahçeli Kayı Alplerinin nöbet değişini izledi BİLECİK



- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim startını verdiği Söğütte Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek, türbe önündeki Kayı Alplerinin nöbet değişini izledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart günü yapılacak Mahalli İdareler Yerel Seçimleri öncesinde seçim startını vermek için Bilecik'in Söğüt ilçesine geldi. Vereceği miting öncesi Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası olan Kayı'ların lideri Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret eden Bahçeli, burada dua etti. Daha sonra türbe bahçesindeki Ertuğrul Gazi'nin eşi Osmangazi'nin annesi Halime Hatun ve Ertuğrul Gazi silah arkadaşlarının da mezarlarını gezerek dua eden MHP lider son olarak türbe önünde Alp kıyafetleri ile nöbet tutan askerlerin nöbet değişimini izledi. MHP lideri Bahçeli buradan 31 Mart günü yapılacak Mahalli İdareler Yerel Seçimleri öncesinde vereceği ilk mitin için ilçe meydanına geçti. Türbe çıkışı bazı ülkü ocakları gençler kendi aralarında kısa bir tartışma çıkarken, araya girenler tartışma büyümeden önledi.

