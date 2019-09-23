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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
MHP Lideri Bahçeli tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

MHP Lideri Bahçeli tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

Hastaneden çıkış

Hastane Trol 

-Sağlık Bakanının açıklamaları
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde hafif ateş şikayetiyle gittiği hastanede kontrol amaçlı yatırılmıştı. Genel tetkiklerinin tamamlanmasının ardından zorunlu yatışı gerekli görülmeyen Bahçeli tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Bahçeli'nin taburcu olduktan sonra MHP Genel Merkezi'ne gittiği öğrenildi.
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