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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
MHP Lideri Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu Video

MHP Lideri Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu Video

Telefon görüşmesinden detaylar

( NEW YORK ) NEW YORK

Sosyal Medya İletişim Allah Telefon Görüşmesi Hassasiyet 


- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşması dolayısıyla tebrik etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma dolayısıyla tebrik etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bahçeli ile Erdoğan’ın telefon görüşmesine ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaştı. Görüntüde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’ye, “Bu hassasiyetinize özellikle çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah yar, yardımcımız olsun. Rabbim şifalar versin inşallah” sözleri ile karşılık verdiği görülüyor.
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