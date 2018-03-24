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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
MHP Lideri Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

MHP Lideri Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

kabir ziyaretinden görüntü

Şehit Saygı Duruşu Ülkücü Kabir Ziyareti Akkale 

-dua etmeleri
-Bahçeli'nin otobüsten inmesi
-toplu fotoğraf çekiminden görüntü

( ANKARA ) ANKARA

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12. Olağan Kurultay'ın ardından Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine gelen Bahçeli başkanlığındaki heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Bahçeli, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Bahçeli, deftere şunları yazdı: “Milliyetçi Hareket Partisinin 12’nci Olağan Büyük Kurultayı’nı yüksek bir katılım, büyük bir coşkuyla gerçekleştirip, hitamında seçilmiş Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerimizle birlikte manevi huzurunuza çıkmış bulunuyoruz. Bu itibarla gururluyuz, umutluyuz, azim ve kararlılık doluyuz. Büyük Kurultayımız, bir tarafta 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıldönümüne tekabül ederken, diğer taraftan milli beka mücadelemizin dönüm noktalarından bir olan Afrin aynı gün elde edilen tarihi başarıyla taçlanmıştır. Milli Mücadele’nin destanı ve davası bir mahsulü olan Türkiye Cumhuriyeti, Açtığın yolda gösterdiğin istikametle, belirlediğin ülküler çerçevesinde varlık ve birliğini sonuna kadar muhafaza edecektir. Bu aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi’nin de hedefi, taşıdığımız milli ve manevi sorumlulukların ağırlık merkezi, muhterem hatırana ve kurucu kahramanların muazzez anıların vefa borcudur. Kurduğun devlet elbette payidar olacak, sinesinden doğup iradesine ve egemenliğine hayat boyu bağlı kaldığı büyük Türk Milletin kutlu varlığını sonsuza kadar koruyacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Zat-i Aliniz başta olmak üzere, bütün silah ve ülkücü arkadaşlarımızı, aynı zamanda tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad etmektedir. İnancım odur ki, yattığın meşale asla sönmeyecek, Türkiye Cumhuriyeti tarihi hak ve kazanımlarından asla taviz vermeyecektir. Ruhun şad, mekanın cennet olsun.” Anıtkabir ziyaretinin ardından Bahçeli ve heyeti, otobüslere binerek MHP Kurucusu merhum Alparslan Türkeş’in mezarını ziyarete gitti.
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