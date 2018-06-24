Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
MHP’li Mustafa Kalaycı oyunu kullandı İzle

MHP’li Mustafa Kalaycı oyunu kullandı İzle

Mustafa Kalaycı'nın okula gelişi

Siyasi Partiler İslam Siyasi Parti 

-Oy verme işlemi
-Açıklaması
-Detay görüntüler

( KONYA ) - KONYA

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, oyunu kullandı. Mustafa Kalaycı, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası ve Türk Milletinin aydınlık geleceği için oy kullandıklarını söyledi.

MHP İl Başkanı Murat Çiçek ve parti yöneticileri tarafından Konya Lisesi girişinde karşılanan Kalaycı, oyunu 1225 nolu sandıkta kullandı. Oy verme işleminin ardından konuşan MHP Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili Adayı Mustafa Kalaycı, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekası, Türk Milletinin aydınlık geleceği için tercihimizi yaptık. Demokrasilerde halk egemenlik hakkını seçilmiş yöneticiler kanalıyla kullanmaktadır. Bugün de seçim günü. Adaylarımız, siyasi partilerimiz gerekenleri milletimize aktardı. Bugün de milletimizin karar vereceği gün. Son söz milletimizin. Seçimin ülkemize, milletimize, Türk- İslam Alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.
(DH-İP-
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Amerikalı Mankenler İran'daAmerikalı Mankenler İran'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı