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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- MHP'li Mustafa Kalaycı : '24 Haziran ikinci bayram olacak'

- MHP'li Mustafa Kalaycı : '24 Haziran ikinci bayram olacak'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı'nın ziyaretleri

Şehit Beraberlik İran Seçimleri Milletvekili Irak 

-MHP Genel Başkan Yardımcısı vatandaşlarla selamlaşması
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( KONYA ) - MHP'li Mustafa Kalaycı : "24 Haziran ikinci bayram olacak" KONYA

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 24 Haziran seçimlerinin ikinci bayram olacağını söyledi.

Seçim çalışmalarını sürdüren MHP Genel Başkan Yardımcısı ve 27. dönem Konya Milletvekili adayı Mustafa Kalaycı, Ahırlı, Bozkır ve Taşkent ilçelerinde çeşitli programlara katılarak vatandaşlarla bayramlaştı. Mustafa Kalaycı, Ülkücü şehit Veli Yorgan'cının, Bozkır'ın Üçpınar Mahallesindeki mezarını ziyaret ederek dua etti. Taşkent ilçesi Afşar Mahallesi Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin düzenlediği 5. Afşar Feslikan Yayla şenliğine katılan Kalaycı, vatandaşlarla sohbet etti. Konya'da Ramazan Bayramının birlik ve beraberlik içerisinde kutlandığını kaydeden Kalaycı, "24 Haziran ikinci bayram olacak. Cumhur İttifakı bu seçimlerden en yüksek oyu alarak TBMM'de çoğunluğu elde edecek. MHP olarak milletvekili adaylarımız, il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte Konya'da adım atılmadık yer bırakmadan seçmene ulaşıyoruz. Partimizin projelerini anlatarak seçmenimizin merak ettiği soruları da cevaplıyoruz" dedi.
(DH-İP-Y)
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