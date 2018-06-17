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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
MHP’li Mustafa Kalaycı: “24 Haziran’da tekrar bayram yaşayacağız“

MHP’li Mustafa Kalaycı: “24 Haziran’da tekrar bayram yaşayacağız“

Ziyaretlerden görüntüler

Cumhurbaşkanı Allah İran Seçimleri Milletvekili 

-Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın konuşması

( KONYA -HD) KONYA

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Cumhur İttifakı'nın seçim sonunda da devam edecek olan uzun bir ittifak olduğunu belirtti.
Ramazan Bayramının ikinci gününde Bozkır, Hadim ve Taşkent ilçelerinde seçim çalışmalarını sürdüren MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, bugün de Akşehir, Ilgın ve Kadınhanı ilçeleri ve Ladik Mahallesinde çeşitli programlara katıldı.
Vatandaşlarla bir araya gelen ve sorunlarını dinleyen Kalaycı, 24 Haziran seçimleri için destek istedi. Ziyaretlerine Akşehir ilçesinden başlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı MHP İlçe teşkilatı ve vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti. Buradaki ziyaretinin ardından konuşan Kalaycı, 24 Haziran günü tekrar bayram olarak yaşanacağını ifade etti.
Kalaycı, “24 Haziran’da tekrar bayram yapacağız. Bayram gerçekleştireceğiz. Birinci turda sayın cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisini de güçlü bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisine göndereceğiz” şeklinde konuştu.
24 Haziran seçimlerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Kalaycı, Cumhur İttifakının seçim sonunda da devam edecek olan bir işbirliği olduğunu belirtti.
Kalaycı, “Cumhur İttifakının bir protokolü var. Altında Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin imzası var. Orada ne diyor? Bu ittifak sadece seçimlere yönelik bir ittifak değil. Uzun süreli bir ittifak, işbirliği, 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek. Türkiye’yi lider ülke yapmak üzere gerçekleştireceğimiz bir ittifak. İnşallah muvaffak olacağız. Türkiye’mizin başka çıkışı yok” dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’ya ziyaret esnasında milletvekili adayları Celil Çalış, Ahmet Fatih Satılmış, Salih Akça, İl Başkanı Murat Çiçek, ilçe başkanları ve partililer eşlik etti.
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