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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
MHP'li eski vekilin ağabeyini öldüren silahlı saldırgan polise teslim oldu

MHP'li eski vekilin ağabeyini öldüren silahlı saldırgan polise teslim oldu

Dr. Kocaman'ın açıklaması

Polis Hastane Sağ ve Sol Silahlı Saldırgan Katil Zanlısı 

-Hastane önündeki ambulans

( OSMANİYE )- Dr. Kocaman: "Hasan Ersoy olay yerinde çok kan kaybetmiş" OSMANİYE

- Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy'u yaralayan yardımcısı Hasan Ersoy'u öldüren katil zanlısı polise teslim oldu. Kimliği açıklanmayan silahlı saldırganın olaydan sonra suç aleti silahla polise teslim olduğu belirtildi. Saldırganın sorgulamaya alındığı öğrenildi. Bu arada, Ersoy'un ilk olarak kaldırıldığı özel hastanenin doktorlarından Mustafa Kocaman, yaptığı açıklamada, Hasan Ersoy isimli hastanın bugün 12.15 sularında 112 ekipleri tarafından ateşli silahla yaralanması sonucu kalp ve solunumu durmuş durumda getirildiğini belirterek, "Getirilir getirilmez müdahaleye başladık. Bel altında, sağ ve sol her iki bacakta diz üzeri ve altında bir çok giriş çıkış delikleri mevcuttu. Yapılan tüm müdahaleye rağmen hastayı 13.00 civarında kaybettik. Olay yerinde çok kan kaybetmişti, geldiğinde kalp ve solunumu yoktu. Yakınlarının başı sağolsun" dedi.
(İBR-
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