MHP'li adaydan uyuşturucu ve bireysel silahlanma açıklaması

( GAZİANTEP ) - Milletvekili adayı Muhittin Taşdoğan: - “Bireysel silahlanma zorlaştırılmalı” - “27. dönem milletvekili seçimlerinin parlayan yıldızı MHP olacak” GAZİANTEP



- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep milletvekili adayı Muhittin Taşdoğan, madde bağımlılığı, bireysel silahlanma ve Suriyeliler konusunda açıklamada bulundu. MHP Gaziantep milletvekili adayı Muhittin Taşdoğan seçim sürecinden dolayı ülke sorunlarının arka planda kaldığını ifade ederek, bekleyen sorunlara bir an önce el atılması gerektiğini söyledi.



Çözüm önerilerini sıralayan Taşdoğan, seçimlerde Gaziantep’in parlayan yıldızının MHP olacağını söyledi.



“Yağıştan etkilenen çiftçinin zararı karşılanmalı” Son dönemlerde şiddetli yağış ve dolu nedeniyle tarlalarında büyük hasar meydana gelen çiftçilerin çiftçilerin zararının bir kısmının karşılanması gerektiğini belirten Muhittin Taşdoğan, “Öncelikle çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Geçtiğimiz günlerde yağan şiddetli yağışlar çiftçilerimizi çok etkiledi. Ürünleri zarar gördü. Özellikle fıstığın fiyatının tavan yaptığı bugünlerde böyle bir afetin oluşması hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkileyecektir. Bu yılki beklenti yüksekti fakat oluşan yağış sonucunda Antep fıstığı da zarar gördü ve durum içinden çıkılmaz bir hal aldı. Doğal bir afet olayı olan bu yağışlar için ürünü zarar gören çiftçinin zararının en azından belirli bir kısmı karşılanarak mağduriyetleri giderilmelidir” dedi.

Uyuşturucu ile mücadele Uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çeken MHP milletvekili adayı Taşdoğan, “Bir diğer husus ise her defasında söylediğimiz ve çözülene kadar da dile getireceğimiz uyuşturucu konusudur. Yok olan nesil bizim neslimiz. Uyuşturucu maddeler devletleri de milletleri de esir almıştır. Uyuşturucu ekonomisi denilen yasa dışı satış pazarları caddelerde, mahallelerde, sokaklarda, parklarda çocuklarımızın, gençlerimizin üç kuruşlarını almakta, hayatlarını tehdit etmektedir. Gençlerimizi ölüme terk edemeyiz. Bu illetten geleceğimizi kurtarmalıyız. Yine söylüyoruz bu konunun çözümü için ülke sathında ayağı yere basan projeler hayata geçirilmelidir” şeklinde konuştu.

“Bireysel silahlanma zorlaştırılmalı” Gaziantep’te artan cinayetlere dikkat çeken Muhittin Taşdoğan, “Son günlerde Gaziantep'te artan cinayet olayları da aldı başını gidiyor. İncelediğimiz istatistiklere göre Güneydoğu’da en fazla cinayet işlenen şehir Gaziantep bu konuda yapılması gereken konunun en başında ise bireysel silahlanmanın zorlaştırılması ve yasal düzenlemeler yapılması gelmektedir. Eğer yasal düzenlemeler tamamlanırsa, gerekli bilinçlendirme ve çalışma hususunda bizim de tüm hassasiyetimizi göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"Dükkan açan Suriyeliler denetlensin" Taşdoğan, kentte yaşayan Suriyeli sayısına dikkat çekerek, dükkan açan Suriyelilerin denetlenmesi çağrısında bulundu. Milletvekili adayı Taşdoğan, “Gaziantep'teki Suriyeli vatandaşların sayısı 500 bini geçmiş durumda. Bunlar misafirlik süresini çoktan aşmış durumdalar. Ülkelerinde huzur ve barış sağlanarak ülkelerine gönderilmeleri gerekiyor. Fakat aksine burada yaşam standartlarını oluşturmuş durumdalar. Hatta esnaflık yapmaktadırlar. Bizim esnafımız her sene vergi ödüyor, denetimden geçiyor ve dükkan açabilmek için çeşitli izinler alıyorlar. Fakat Suriyelilerin yoğun olduğu yerlerde bu durum kayıt dışı yapılıyor. Bu kayıt dışı yerlerin denetimleri yetkililer tarafından yapılmalı" ifadelerini kullandı. Trafik sorunu Taşdoğan, kentteki trafik sorunu ile ilgili ise "Şehrimizdeki trafik sorunu ise içinden bir türlü çıkılamayan bir hale doğru gidiyor. Trafikte yoğunluğun ana nedenlerinden biriside park sorunudur. Özellikle AVM ve sağlık tesisleri çevresinde yeterli otopark olmaması, şehrin bazı caddelerinde, caddenin dar olmasına rağmen bir de parkomat yapılması keşmekeşi daha da arttırmaktadır. Bu konudaki önerimiz ise kilit nokta dediğimiz yerlerdeki parkomat sistemini tamamen kaldırıp şerit sayısını arttırmaktır" diye konuştu.