MHP'li 228 kadın, ışıklarla şiddete hayır el logosu oluşturdular İzle

-Kadın Kolları Başkanı açıklaması

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( BİLECİK )- Nane dere mevkiinde bir araya gelip kadına yönelik şiddeti dikkat çekmek için geceyi aydınlatmaya çalıştılar- Bozüyük'te MHP’li kadınlardan şiddete hayır etkinliği BİLECİK



- Bozüyük'te Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Kadın Kolları Teşkilatı üyesi 228 kadın, kadına yönelik şiddeti dikkat çekmek için mum, gaz lambası ve benzeri aydınlatma gereçleri ile şiddete hayır el logosu oluşturdular. Kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet konularında farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirten Milliyetçi Hareket Partisi Bozüyük İlçe Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Berna Toklu; “8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet konularında farkındalık oluşturmak amacıyla 228 kadınla çok ıssız bir yer olan Nane dere mevkiinde şiddet nedeniyle hayatı kararan kadınlarımızı anmak için geceyi aydınlatmaya çalıştık. Ne kadar çok olursak ve ne kadar güçlü durursak bu sorunun önüne geçebileceğimize inanıyoruz. Parti olarak kadına yönelik şiddetin karşısındayız. Kadına yönelik şiddetten dolayı hayatını kaybetmiş kadınlarımızı rahmetle anıyoruz” dedi.



