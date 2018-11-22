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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
MHP İstanbul Milletvekili Aksu'nun acı günü - ORDU

MHP İstanbul Milletvekili Aksu'nun acı günü - ORDU

- Cenazenin Ünye Büyük Cami'ye getirilmesi - Taziye görüntüleri - Helallik alınması - Cenaze namazı kılınması ve cenazenin omuzlarda taşınmasıMHP İstanbul Milletvekili Aksu'nun acı günüORDU (AA) - MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun annesi Saniye Aksu'nun cenazesi memleketi Ordu 'da toprağa verildi.
86 yaşında hayatını kaybeden Saniye Aksu'nun cenazesi, Ünye ilçesi Liseler Mahallesi'nde bulunan evinde helallik alındıktan sonra Ünye Büyük Cami'ye getirildi.
MHP İstanbul Milletvekili Aksu ve kardeşi Mustafa Aksu, burada taziyeleri kabul etti.Aksu'nun cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Düzsaylan Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazeye, Aksu'nun yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ünye Kaymakam Vekili Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, MHP il ve ilçe teşkilatları üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kabristan Cenaze Cenaze Namazı Helal 

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