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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
MHP İl Başkanı kaza yaptı

MHP İl Başkanı kaza yaptı

Kaza yerinden görüntüler

Hastane Trafik Kazası Aşırı Yağış 

-Araçlardan görüntüler
-Ekiplerden görüntüler
-Diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- MHP İl Başkanı Serkan Tok, asker uğurlamaya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Talas ilçesine bağlı Komando Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok yönetimindeki 38 SE 064 plakalı otomobil, aşırı yağıştan yoldan çıkan 38 AAY 796 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Tok ile beraber diğer araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından kazaya karışan otomobiller çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı. Yaralanan Tok'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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