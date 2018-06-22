MHP Grup Başkanvekili Usta: 'PKK ve FETÖ karşımızdaki oluşumları destekliyor' - SAMSUN Haberi
MHP Grup Başkanvekili Usta: "PKK ve FETÖ karşımızdaki oluşumları destekliyor" - SAMSUN - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta açıklamaları"PKK ve FETÖ karşımızdaki oluşumları destekliyor" - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta:"Biz zafiyet gösterdiğimizde birileri gelip bu ülkenin tepesine çökecektir. Bu senaryo Irak'ta oynandı, Suriye'de oynandı, üçüncü hedef Türkiye'dir. PKK ve FETÖ, bizim karşımızdaki oluşumları destekliyor. Onun için Cumhur İttifakı'nın kazanması önemli" - "Kandil operasyonu, hem karadan hem havadan devam ediyor. İnşallah hedefimiz Kandil'e Türk bayrağının dikilmesidir"SAMSUN (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Biz zafiyet gösterdiğimizde birileri gelip bu ülkenin tepesine çökecektir. Bu senaryo Irak'ta oynandı, Suriye'de oynandı, üçüncü hedef Türkiye'dir. PKK ve FETÖ bizim karşımızdaki oluşumları destekliyor. Onun için Cumhur İttifakı'nın kazanması önemli." dedi. Usta, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde düzenlen programda, iş adamları ile biraraya gelerek, 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek istedi.Milliyetçi Hareket Partisi olarak Kandil operasyonunu desteklediklerine işaret eden Usta, "Kandil operasyonu, hem karadan hem havadan devam ediyor. İnşallah hedefimiz Kandil'e Türk bayrağının dikilmesidir. Çünkü Kandil bize çok çektirdi. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye politikalarında hiç yanılmadı. Bunları biz çok öncesinde söylemiştik. Şu anda devletimiz, hükümet, kararlı şekilde bu mücadeleyi devam ettiriyor." diye konuştu. Usta, milletin desteğiyle MHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Meclis'te güçlü şekilde temsil edileceğine inandığını söyledi.
- "Zafiyet gösterdiğimizde birileri gelip bu ülkenin tepesine çökecektir"MHP'nin ülke meselelerine, siyasi çıkar, kısır siyasi çekişmeler çerçevesinde bakmayacağını vurgulayan Usta, şöyle devam etti:"Bizim için önemli olan ülke ve millet, sonra partimiz ve kendimiz. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi kurulmuştur. Birileri bizi karalamaya çalışıyor. Yok efendim 'Cumhur İttifakı bitecekmiş' diye. 15 Temmuz'daki birlik beraberliğin devam etmesi lazım. Biz zafiyet gösterdiğimizde birileri gelip bu ülkenin tepesine çökecektir. Bu senaryo Irak'ta oynandı, Suriye'de oynandı, üçüncü hedef Türkiye'dir. PKK ve FETÖ bizim karşımızdaki oluşumları destekliyor. Onun için Cumhur İttifakı'nın kazanması önemli. Türkiye'nin yeni 15 Temmuz'lar yaşamaması gerekiyor."Anketlerde MHP'nin baraj altında gösterilmesinin taraflı olduğunu belirten Usta, şunları kaydetti:"Milliyetçi Hareket Partisi, 2000 yılından beri tüm anketlerde baraj altında gösterilmiştir. Sadece 2002'de baraj altında kalmıştır. Onun dışında hep barajın üstünde olmuştur. Anketler MHP'ye taraflı. MHP'ye karşı manipülasyon yapılıyor. Bu seçimlerde anketçiler hep yanılacak. Çünkü sistem değişikliği var. İnsanlar fikrini beyan etmekten kaçınıyor. Ben MHP açısından anketlerin yanıltıcı olduğunu düşüyorum. Bizim sahada gördüğümüz anketlerden çok farklı bir hava var. Hem Samsun 'da hem de Türkiye genelinde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok güçlü çıkacağını düşünüyorum. Devlet Bahçeli'nin devlet adamlığını ve dik duruşunu millet gördü, bu büyük takdir topluyor."Programa MHP İl Başkanı Taner Tekin, milletvekili adayı Murat Camadan ile iş adamları katıldı.