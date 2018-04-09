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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın evine giren hırsız, yakalandı Haberi

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın evine giren hırsız, yakalandı Haberi

Emniyetten Çıkış Görüntüsü

( BURSA -HD) BURSA

Polis Akalan Hırsız Polis Ekipleri 


- Bursa’da MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın evine giren hırsız, polis ekipleri ile yaşanan kovalama neticesinde yakalandı. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın Nilüfer ilçesindeki yazlık villasına geçtiğimiz hafta hırsız girmiş ve evde bulunan ruhsatlı av tüfekleri, ziynet eşyaları ve özel dosyaları çalmıştı. Yaşanan olayın ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis, şüphelinin daha önceden de suç kaydı bulunan 36 yaşındaki Hüseyin Ş. olduğunu tespit etti. Ekipler, şüpheli Hüseyin Ş.’nin Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi’nde olduğunu belirleyerek takibe aldı. Polisi görünce kaçan Hüseyin Ş., kovalamacanın ardından yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramalarda İsmet Büyükataman’ın evinden çaldığı eşyalar da ele geçilirdi. Zanlı Hüseyin Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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