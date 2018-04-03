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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'ın yazlığından hırsızlık - BURSA

MHP Genel Sekreteri Büyükataman'ın yazlığından hırsızlık - BURSA

- Hırsızlığın gerçekleştiği evden detaylarMHP Genel Sekreteri Büyükataman'ın yazlığından hırsızlık - Büyükataman'ın Bursa 'da bulunan yazlığından hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldıBURSA (AA) - MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın yazlığından televizyon, iki ruhsatlı av tüfeği ve bazı özel eşyalar çalındı.Büyükataman'ın Nilüfer ilçesindeki yazlığına gelen yakınları, kapının açık, içerisinin de dağınık olduğunu görünce polise haber verdi.İhbar üzerine yazlığa gelen ekipler, televizyon, iki ruhsatlı av tüfeği ve bazı özel eşyaların çalındığını belirledi.Olay yeri çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Televizyon Polis Akalan Hırsız Polis Ekipleri 

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