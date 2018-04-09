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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'ın yazlığındaki hırsızlık - BURSA

MHP Genel Sekreteri Büyükataman'ın yazlığındaki hırsızlık - BURSA

- Zanlının adliyeye sevk edilmesiMHP Genel Sekreteri Büyükataman'ın yazlığındaki hırsızlık - Büyükataman'ın yazlığından hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandıBURSA (AA) - MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın Nilüfer ilçesindeki yazlığından hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.Büyükataman'ın yazlığındaki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlının Hüseyin Ş. olduğunu tespit etti.Ekipler, Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde bulunduğunu belirledikleri zanlıyı takibe aldı. Polisi görünce kaçan Hüseyin Ş, kovalamacanın ardından yakalandı. Zanlının Büyükataman'ın evinden çaldığı eşyaların da ele geçirildiği bildirildi.
Birçok hırsızlık suçundan aranan Hüseyin Ş'nin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Büyükataman'ın yazlığından 3 Nisan'da televizyon, iki ruhsatlı av tüfeği ve bazı özel eşyalar çalınmıştı.

Televizyon Bild Akalan Hırsız 

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