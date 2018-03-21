Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: 'İyi bir hariciyeciydi, iyi bir siyasetçiydi. Bu millet için çalıştı. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun' Haberi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: 'İyi bir hariciyeciydi, iyi bir siyasetçiydi. Bu millet için çalıştı. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun' Haberi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya konuşması

Hastane Diplomat Milletvekili 

-genel ve detay

( ANKARA ) MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: "İyi bir hariciyeciydi, iyi bir siyasetçiydi. Bu millet için çalıştı. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun" ANKARA

- MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, '' Bu kayıp sadece partimiz için değil, bütün ülkemiz için bir kayıp olmuştur'' dedi.
Eski MHP milletvekili ve emekli diplomat Ahmet Deniz Bölükbaşı'nın vefatı üzerine Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne gelen MHP Grup Başkanvekili Akçay, '' Uzunca bir süredir geçirdiği rahatsızlık sonunda son bir haftadır daha da kötü duruma gelen hastalığı neticesinde bugün kendisini kaybettik. Allah rahmet eylesin. MHP Eski Genel başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili ve bizim de çok kıymetli abimizdi. Çok kıymetli ,bilgi dolu bir diplomat büyüğümüzü kaybettik. Bu kayıp sadece partimiz için değil, bütün ülkemiz için bir kayıp olmuştur. Ailesin ve milletimize baş sağlığı diliyorum'' şeklinde duygularını dile getirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise, ''İyi bir hariciyeciydi, iyi bir siyasetçiydi. Bu millet için çalıştı. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun'' dedi.
Akçay ve Karakaya'nın yanı sıra pek çok siyasetçi de hastaneye gelerek Bölükbaşı'nın ailesine taziyelerini iletti.
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Kılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede BuluştuKılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede Buluştu
CHP Ankara Kadın Kolları Kongresinde GerginlikCHP Ankara Kadın Kolları Kongresinde Gerginlik
TBMM'de Devir TeslimTBMM'de Devir Teslim
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı