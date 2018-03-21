MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: 'İyi bir hariciyeciydi, iyi bir siyasetçiydi. Bu millet için çalıştı. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun' Haberi

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( ANKARA ) MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: "İyi bir hariciyeciydi, iyi bir siyasetçiydi. Bu millet için çalıştı. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun" ANKARA



- MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, '' Bu kayıp sadece partimiz için değil, bütün ülkemiz için bir kayıp olmuştur'' dedi.

Eski MHP milletvekili ve emekli diplomat Ahmet Deniz Bölükbaşı'nın vefatı üzerine Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne gelen MHP Grup Başkanvekili Akçay, '' Uzunca bir süredir geçirdiği rahatsızlık sonunda son bir haftadır daha da kötü duruma gelen hastalığı neticesinde bugün kendisini kaybettik. Allah rahmet eylesin. MHP Eski Genel başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili ve bizim de çok kıymetli abimizdi. Çok kıymetli ,bilgi dolu bir diplomat büyüğümüzü kaybettik. Bu kayıp sadece partimiz için değil, bütün ülkemiz için bir kayıp olmuştur. Ailesin ve milletimize baş sağlığı diliyorum'' şeklinde duygularını dile getirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise, ''İyi bir hariciyeciydi, iyi bir siyasetçiydi. Bu millet için çalıştı. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun'' dedi.

Akçay ve Karakaya'nın yanı sıra pek çok siyasetçi de hastaneye gelerek Bölükbaşı'nın ailesine taziyelerini iletti.

