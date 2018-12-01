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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu: 'Bizler yılın sadece bir günü değil her an yanınızdayız'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu: 'Bizler yılın sadece bir günü değil her an yanınızdayız'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu konuşması

Engelli Aday 

-genel ve detay

( ANKARA ) MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu: "Bizler yılın sadece bir günü değil her an yanınızdayız" - MHP'de 3 Aralık Engelliler Günü Programı ANKARA

- 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Bizler yılın sadece bir günü değil her an yanınızdayız'' dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programa katıldı.
Programda bir konuşma yapan Depboylu, "Engellerimizin sorunlarının onların ve engel durumlarını yılın sadece bir günü hatırlayarak çözümünü bulmak mümkün değildir. Her birey bir engelli adayıdır. Engelli olmak kabahat, kusur, eksiklik değildir'' ifadelerini kullandı. "Bizler yılın sadece bir günü değil her an yanınızdayız'' "Bizler engelli kardeşlerimizin yaşadığı sorunları görebiliyor ve çözüm bulmak içim çaba sarf ediyoruz" diyen Depboylu, "Hakkınız olan hizmete ve bilgiye erişimin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Toplumsal yaşamda, bilimde, sanatta, sporda, siyasette etkin olarak yer almanızı istiyoruz. Engellilerimize sunulacak maddi manevi her hizmette onları hak sahibi olarak görmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Engellerimizin toplumsal yaşama aktif katılabilmesi için erişimin önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. MHP'yi temsil eden tüm ekibimiz, bu sorunların çözümü için tasa teklifleri hazırlıyor, planlar yapıyor. Bizler yılın sadece bir günü değil her an yanınızdayız'' şeklinde konuştu.

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