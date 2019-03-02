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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
MHP Gaziantep teşkilatı kahvaltıda bir araya geldi

MHP Gaziantep teşkilatı kahvaltıda bir araya geldi

kahvaltıdan detay görüntüler

Seçim Süreci 

-Muhittin Taşdoğan röportajı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Teşkilatı kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Teşkilatı bir kahvaltı programında bir araya geldi. Partililer ve MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan'ın katıldığı programda seçim çalışmaları ile ilgili istişarelerde bulunuldu. "Beka için milli karar, cumhur için istikrar dedik ve yollara düştük" Kahvaltı programı sonrası açıklamalarda bulunan MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, "Beka için milli karar, cumhur için istikrar dedik ve yollara düştük. Memleketi ehline teslim etmeye çalışıyoruz. Gaziantep'te de Cumhur İttifakı kapsamındaki çalışmalarımız devam ediyor. AK Parti heyeti ve Milliyetçi Hareket Partisi heyeti birçok noktada ortak hareket ediyor. Uyum içerisinde bir seçim süreci ve kampanyası yürütüyoruz. Biz inanıyoruz ki Cumhur İttifakı Gaziantep'te on sıfır yapacaktır. Biz de bugün burada seçim çalışmaları çerçevesinde arkadaşlarımızla kahvaltıda bir araya geldik. Arkadaşlarımızda Cumhur İttifakına katkı sunma noktasında heyecan yüksek. Var gücümüzle alandayız, var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.
Açıklamanın ardından teşkilat üyeleri toplu halde fotoğraf çektirdikten sonra program sona erdi.
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