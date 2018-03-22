MHP Gaziantep'ten, Tabipler Birliğine tepki



- MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Afrin Harekatı için, "Savaş halk sağlığı sorunudur’ diyen Türk Tabipler Birliğine cevap vererek, "Terör halk sağlığı sorunudur. Tedavisi de Türk Silahlı Kuvvetleri'dir" MHP İl Başkanı Yard. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, parti binasında yapıtığı gündem değerlendirme toplantısında, Afrin'de yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nı "Savaş halk sağlığı sorunudur" diye eleştiren Türk Tabipler Birliği'ne sert tepki gösterdi. Taşdoğan, "Savaş bir halk sorunudur diyen diyerek akıl tutulması yaşayan Türk Tabipler Birliğindeki şahıslara şunu söylemek isterim. Asıl terör bir halk sağlığı sorunudur. Tedavisi Türk Silahlı Kuvvetleridir. Afrin’de halkın canını malına kastederek dolayısıyla halkın sağlığını bozan, oradan da Türkiye’ye mikrop saçan teröristler sökülüp atılmıştır“ dedi.

Büyük Kurultay Milliyetçi Hareket partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, eski Bakan Hasan Celal Güzel’e ve MHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Deniz Bölükbaşı’na rahmet diledi. MHP’nin 18 Mart 2018’de düzenlediği 12. Olağan Büyük Kurultayı için ise, “ Devletimize, milletimize, demokrasimize, davamıza, Türk İslam dünyasına hayırlı olmasını diliyorum“ şeklinde konuştu.

“Ay yıldızın olduğu her yere huzur gelmiştir" Taşdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na da değerlendirerek, " Afrin’e 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. MHP’nin ise 12. Büyük Kurultay gününde Türk Bayrağı asılmıştır. Ay yıldızlı bayrağın olduğu her yere huzur gelmiştir. Bu zaferden dolayı tüm Türk Silahlı Kuvvetler mensuplarını kutluyoruz. Son terörist, gömülene kadar terörle mücadelede desteğimiz sürecektir. Nereye kadar gidilmesi gerekiyorsa oraya gidilmelidir. Zira Türk’ün istikameti Kızıl Elmadır“ ifadelerini kullandı. Nevruz kutlaması Nevruz’un kardeşliğin dirilişi olduğunu ifade eden Taşdoğan, "Nevruz yeni bir gün olduğu kadar, baharın uyanış müjdesi, barış ve kardeşliğin diriliş mevsimidir. Aynı zamanda Türk- İslam alemini kuşatan binlerce yıllık kutlu bir geleneğin, birlik ve kardeşliğin simgesidir. Nevruz Türk’tür, Turan’dır, heyecandır, hedeftir. Nevruz, Türkiye’nin kardeşlik ve dayanışma güvencesidir" diye konuştu.

(AKG-SD-

