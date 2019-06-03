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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
MHP Eşme İlçe Başkanına silahlı saldırı Video

MHP Eşme İlçe Başkanına silahlı saldırı Video

Olay yerinden görüntü

Hastane Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Saldırı 

-Olay yerinde polislerin inceleme yapmasından görüntü
-Yücesoy'un fotoğrafı

( UŞAK )- MHP Eşme İlçe Başkanı Yücesoy sokakta silahlı saldırıya uğradı- Ağır yaralanan Yücesoy hastaneye kaldırıldı UŞAK

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uşak Eşme İlçe Başkanı Burcin Kayhan Yücesoy sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Yücesoy’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre, olay Eşme Şehit Alibey Mahallesinde meydana geldi. Sahur vaktine yakın bir saatte sokakta yürüyen Yücesoy’un üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateşte pompalı tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet ettiği Yücesoy ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Uşak Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak bölgeyi kordon altına alan ekipler çevrede delil aradı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.
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