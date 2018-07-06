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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
MHP Eski İl başkanı arıların saldırısında öldü İzle

MHP Eski İl başkanı arıların saldırısında öldü İzle

adli tıp kurumundan görüntü,

Adli Tıp Güvenlik Güçleri Cenaze Namazı Adli Tıp Kurumu Saldırı 

-Mehmet Altınbaş'ın fotoğrafları,
-tabuttan görüntüler,
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te MHP Eski İl Başkanı Mehmet Altınbaş, bağ evindeki kovanda bulunan arıların saldırısına uğradı. Olay yerinde hayatını kaybeden Altınbaş'ın cenazesi sabah ailesi tarafından bulundu. Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Cebeler mahallesinde bağ evi bulunan Mehmet Altınbaş, ailesi ile birlikte akşam saatlerinde yemek yedi. Ailesini gönderen Altınbaş, kendisinin sonradan geleceğini söyleyerek şehir dışına çıkacak olan ailesini evine gönderirken kendisi ise bağ evinde kaldı. Evi toparlayan Mehmet Altınbaş, kovandan bal almak istediği esnasında arıların saldırısına uğradı. Gece boyu Altınbaş'a ulaşamayan aile sabah tekrar gittikleri bağ evinde Mehmet Altınbaş'ı hareketsiz yatar vaziyette buldu. Üzerindeki çok sayıda arıyı fark eden aile, olay yerine sağlık ve güvenlik güçlerini çağırdı. Sağlık ekipleri şahısların öldüğünü belirlerken olay yerine gelen jandarma ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.Öldüğü belirlenen Mehmet Altınbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından cenaze, öğlen namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından defin edilecek Öte yandan Mehmet Altınbaş'ın bir dönem Gaziantep MHP il Başkanlığını yaptığı öğrenildi.
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