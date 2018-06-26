MHP Elazığ'da milletvekili seçim sonuçlarına itiraz etti Haberi
- MHP İl Başkanı Semih Işıksever beraberindeki bir grup partili ile geldiği İl Seçim Kurulu - MHP İl Başkanı Semih Işıksever'in konuşması - MHP İl Başkanı Semih Işıksever: - "Talebimiz herkesin huzurunda sayımın yeniden yapılmasıdır. Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sadığız"ELAZIĞ (AA) - MHP, Elazığ 'da milletvekili seçim sonuçlarına itiraz etti.MHP İl Başkanı Semih Işıksever beraberindeki bir grup partili ile geldiği İl Seçim Kurulu'nda 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına itiraz ederek, ildeki tüm sandıklarda oyların yeniden sayılmasını talep etti.Işıksever çıkışta yaptığı açıklamada, AK Parti'nin yurt dışındaki oyların partilere dağılımından sonra 328 oy farkla Elazığ 'dan dördüncü milletvekilini çıkardığını belirterek, bu nedenle MHP olarak seçim sonucuna itiraz ettiklerini aktardı. - "Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sadığız"Oy farkının az olduğuna işaret eden Işıksever, "İl genelindeki bütün sandıklardaki oyların yeniden sayılmasını istiyoruz. Türk adaletine sonsuz güveniyoruz. Talebimiz herkesin huzurunda sayımın yeniden yapılmasıdır. Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sadığız." dedi. Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti 4, CHP ise 1 milletvekili çıkarmıştı.