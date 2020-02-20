Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
MHP'den şehitler ve Fırat Çakıroğlu'na anma programı

MHP'den şehitler ve Fırat Çakıroğlu'na anma programı

Kuran-ı Kerim tilavetinden detay

Gaziler Şehit Saygı Duruşu Ülkücü Konferans 

-Sine vizyon gösteriminden detay
-Konuşmalardan detay
-Türkülerin söylenmesinden detay
-Plaket takdiminden detay
-Cihan Kayaalp röportajı
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır il teşkilatı öncülüğünde Kum Sanatı ve Sosyal Faaliyetler Kulübü tarafından şehitler ve gazilere yönelik, 'Bir Fırat Destanı' etkinliği düzenledi.
MHP Diyarbakır İl Teşkilatı öncülüğünde Kum Sanatı ve Sosyal Faaliyetler Kulübü tarafından şehit ve gazilere yönelik 'Bir Fırat Destanı' etkinliği düzenledi.
Dicle Üniversitesi (DÜ) konferans salonunda düzenlenen etkinlik saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duayla başladı.
Etkinliğe Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Etkinliğin şehit ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu şahsına özel anma programı olduğunu söyleyen Başkan Cihan Kayaalp, teşkilat olarak ilk defa Dicle Üniversitesi'nde böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Başkan Kayaalp, "Çok şükür iyi geçti. İnşallah böyle çalışmalarımız olacaktır. Diyarbakır’da bir değişim var. Bu değişime biz de bir şekilde dahil olduk. Milliyetçi Hareket Partisi burada vardır, bundan sonra da inşallah hep var olacaktır. Gelecekte daha güzel günler olacaktır. Diyarbakır’da daha hareketli günler olacak. Temennimiz her şeyin barış içerisinde geçmesi. Her şeyin insanların bir şekilde acılarının son bulması. Dünyanın her yerinde acıların son bulması. Bu tür programlardan ziyade gençlerin eğlenmesi için programlar düzenlenmek temennimiz" dedi.
Etkinlik, sinevizyon gösterimi ve türkülerin söylenmesinin ardından plaket takdimi ile sona erdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı