MHP’den anket tepkisi



- 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde Gaziantep’ten Milliyetçi Harekat Partisi 1. Sıradan meclise gitmeye hak kazanan Ali Muhittin Taşdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesinde tüm anketlerde MHP oyunun düşük gösterildiğini belirterek, tepki gösterdi. Taşdoğan tüm kara propagandalara rağmen MHP'nin 49 yılında 49 milletvekili Meclise gönderildiğini söyledi.



Gaziantep'ten MHP listesinden Milletvekili seçilen Muhittin Taşdoğan, 24 Haziran seçimlerini İhlas Haber Ajansı'na



değerlendirerek, sonuçların hayırlı olmasını diledi. Milletin iradesine saygı duyduklarını belirten Taşdoğan, seçim öncesindeki tüm anketlerde MHP'nin baraj altında gösterildiği belirterek, kendisinin ise meydanlarda şuan kazanılan oy oranından daha fazla ilgi gördüğünü kaydetti.

Taşdoğan, meydanlardaki ilgiye göre beklediği oranın MHP üzerinden yapılan kirli propaganda ile aşağılara çekildiğini söyledi.



MHP'ye verilen mesaj Taşdoğan, MHP'nin 49. yılında da MHP'nin 49 milletvekilini meclise göndermesinin de kirli ellere mesaj olduğunu vurgulayarak, "Milliyetçi Harekat Partisi anketlerin partisi değildir. Bu parti anketler ile bölünüp saf dışı edilemez. Kötü bir propaganda aracı olarak kullanılan anketlerde MHP sürekli düşük gösterildi. Bu konuda kara bir propaganda yürütüldü. Bu konuda Milliyetçi Harekat Partisi olarak tarafımız hep Türkiye’dir. Tarafı ve aklı Türkiye olanın anketler ile bloklanması mümkün değildir. Bugün 49. Yılımızda yüce Türk milleti bizi 49 vekil ile ödüllendirmiştir. Burada milletimiz Milliyetçi Harekat Partisinin tarafının Türkiye olduğu mesajını vermiştir. Kurduğumuz Cumhur İttifakının millet aklı olduğunu görmüş ve milletimiz kendi aklına oy vermiştir” dedi.

Yeni yönetim sistemine ayyıldız benzetmesi Yeni yönetim sistemi hakkında ise ay yıldız benzetmesi yapan Taşdoğan, "Sürecin zaman içinde nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Yeni bir hükümet sistemine geçiyoruz. Yeni bir yönetim sistemine kavuşuyoruz ve biz bu sisteme ay yıldız sistemi diyoruz. Hilali meclis temsil edecek yıldız ise, cumhurbaşkanlığıdır. Bu sistem bütünü ile yerleşene kadar Milliyetçi Harekat Partisi sistemin yanında durmaya devam edecektir” diye konuştu.

(SD-

