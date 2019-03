MHP Başdanışmanı Yıldız: “Bu ittifak mezara kadar, tabi ki biz her şeyin en iyisi olmasını istiyoruz” - Cumhur İttifakı Beykoz’daki toplantıda buluştu - MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldız, AK Parti Rüzgarlıbahçe Seçim İrtibat Bü...

-Başdanışmanın konuşması

( İSTANBUL ) - MHP Başdanışmanı Yıldız: “Bu ittifak mezara kadar, tabi ki biz her şeyin en iyisi olmasını istiyoruz”- Cumhur İttifakı Beykoz’daki toplantıda buluştu- MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldız, AK Parti Rüzgarlıbahçe Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret etti İSTANBUL



- MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, AK Parti Rüzgarlıbahçe Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret etti. Yıldız, “Burada inanmış bir kadro var. Bu geminin yara almadan en iyi şekilde açılması ve gitmesi lazım. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu ittifak mezara kadar tabi ki biz her şeyin en iyisi olmasını istiyoruz” dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalar devam ederken Cumhur İttifakı da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, AK Parti Rüzgarlıbahçe Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret etti. Ziyaret sonrası büroda düzenlenen toplantıya, AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve milletvekilleri katıldı.

“Bu ittifak mezara kadar, tabi ki biz her şeyin en iyisi olmasını istiyoruz” Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, “Bu yerel seçim çalışmasında, AK Parti’den Mehmet Özhaseki bey ve Genel Başkan Yardımcımız Sadi Durmaz bey, birebir, çok fedakarlıklarla, gece gündüz uyumadan çok zor şartlar altında çalıştılar. 2 tarafta herhangi bir pazarlık söz konusu olamadı, olamaz. Gayemiz, ‘Ne burası benim olsun, ne de burası senin olsun’ değil. Önemli olan herkesin ortak aklı ve fikriyle kararların alınmasıydı. Nitekim de öyle oldu. Bu gemi öyle ya da böyle bir şekilde gidecek. Burada inanmış bir kadro var. Bu geminin yara almadan en iyi şekilde açılması ve gitmesi lazım. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu ittifak mezara kadar, tabi ki biz her şeyin en iyisi olmasını istiyoruz” dedi.

“Dünyayı yöneten akıl Cumhur İttifakı’nın başarılı olmaması için çalışıyor” AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın ise, “Çalışmalara başladığımız andan itibaren geldiğimiz nokta saha çalışmaları ve anketlerde gördüğümüz gibi çok iyi bir noktadadır. Hiçbir seçimini de garantisi yoktur. Kesinlikle çok çalışmamız gerekiyor. Siz de söylediniz, dünyayı yöneten akıl Cumhur İttifakı’nın başarılı olmaması için çalışıyor. Bu çok açık ve nettir. Normalde bir seçim çalışması yapıyoruz. Sonuçları yerel seçim gibi olmayacak. Yani buradaki bir başarısızlık; Türkiye o yükü kaldırabilir mi? O sarsıntıyı atlatabilir mi? İnsan düşünmek bile istemiyor. Şu an bu toplum çok güzel bir sinerji yakalamış, 2 lider bir araya gelmiş. Çalışırsak iyi olacak diye inanıyoruz” şeklinde konuştu.

