Mezuniyetine bir gün kala elektrik akımına kapılarak can veren gence en acı veda

--Cenazede annesinin fotoğraf öpmesi, ağlaması

--Okuldaki törenden görüntüler

--Arkadaşlarının hocalarının konuşması

--Arkadaşlarının ağlaması

--Genel ve detay

--Fotoğraf



( İZMİR )- Elektrik akımına kapılarak ölen genç için gözyaşları sel oldu- 6 gün sonra doğum günü olan genç, giyemediği mezuniyet cübbesi ve kepiyle uğurlandı İZMİR



- İzmir’de mezuniyet partisinde arkadaşlarıyla voleybol oynarken yan evin bahçesine kaçan topu almak için korkuluklara tırmanırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren genç, son yolculuğuna giyemediği mezuniyet cübbesi ve kepiyle gözyaşları arasında uğurlandı. Gencin 6 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi. İzmir'in Urla ilçesi Bademler Mahallesi'nde Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvar Opera Bölümü son sınıf öğrencilerinden Mert Motör (25), mezuniyet töreni öncesi fakültedeki hocalarından birinin evinde düzenlenen mezuniyet partisine katılmıştı. Genç, partide arkadaşlarıyla voleybol oynarken yan evin bahçesine kaçan topu almak istemiş ve korkuluklara tırmandığı sırada elektrik aksamındaki kaçak nedeniyle akıma kapılarak hayatını kaybetmişti. Ani ölümü herkesi yasa boğan Mert Motör için Dokuz Eylül Üniversitesindeki Hacı Fatma Tatari Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Gencin mezuniyet cübbesi ve kepi tabutun üzerine konurken, gözyaşları da sel oldu. Törende anne Ayten Motör ve baba Mustafa Motör tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Gencin anneannesi Ayşe Aytaş ise tabutun başına geldiğinde fenalık geçirerek bayıldı. Mert’e son görevlerini yapmak için yalnız bırakmayan okul arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu. “Ben robot oldum oğlum” Anne Ayten Motör, oğlunun başucuna giderek fotoğrafını öptü. Bir an dahi tabutun başından ayrılmayan anne, “Oğlumu bir daha göremeyeceğim. Seni çok özledim annem. Güzel kokulu oğlum, temiz oğlum, iyi yürekli oğlum. Ne kadar çok sevenin var oğlum burada görüyor musun. Ben robot oldum oğlum” diyerek ağıt yaktı. “Ben tanrı misafiriyim demiş” Gencin cenazesi, cenaze namazının ardından son kez bugün mezun olacağı Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine getirildi.

Son görevlerini yapan öğretmenleri ve arkadaşları Mert Motör’e dair anılarını paylaştı. Bir arkadaşı, hocanın evinde kutlanan opera oyununda aslında Mert’in yer almadığını ama geldiğini belirterek, “Kutlamanın yapıldığı eve girer girmez, ‘Ben tanrı misafiriyim, misafir kabul eder misiniz’ dedi.

O korkuluklara bizler de dokunabilirdik. Hayatta olmamızı ona borçluyuz” dedi.

Gencin fotoğraflarının yer aldığı bir klip barkovizyondan yansıtılırken, salondaki herkes gözyaşlarına boğuldu. Törenin ardından cenaze, Narlıdere Yukarı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Evin tek çocuğu olan Mert Motör’ün 6 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

