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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mezuniyet töreninde evlilik teklifi - SİVAS

Mezuniyet töreninde evlilik teklifi - SİVAS

- Mezuniyet töreninden detaylar - Okul Müdürü Balıkçıoğlu'nun açıklaması - Öznur Altıngöz'ün açıklaması - Evlilik teklifiMezuniyet töreninde evlilik teklifi - Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet töreninde evlilik teklifi heyecanı yaşandıSİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulunda (MYO) 6 bölümden 250 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.
Törende, evliklik teklifi heyecanı yaşandı.Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, öğrencilerin oluşturduğu müzik korosu öğretim görevlisi Hasan Noyan eşliğinde konser verdi.Aşık Veysel MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Balıkçıoğlu, törende yaptığı konuşmada, mezun öğrencilere bundan sonraki yaşam ve iş hayatlarında başarılar diledi.Okul birincisi olan Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü öğrencisi Öznur Altungöz, belgesini annesi Lütfiye Altıngöz'ün elinden aldı.Öğrencilerin mezuniyet yemini ve kep atmasından sonra kokteyl verildi.
Kokteyl sonunda da Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinden Ümmühan Seza Çoban'a (21), Şarkışla'da tanıştığı arkadaşı Batuhan Mert (23) evlilik teklifinde bulundu. Çoban, teklifi kabul etti.

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