Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mezuniyet sevinci - KARABÜK

Mezuniyet sevinci - KARABÜK

- Öğrencilerin yürüyüşünden görüntü - Yüksek lisans öğrencisi Yasemin Zorlu röportajı - Hemşirelik öğrencisi ikizler röportajı - Öğrencilerin kep fırlatmasıKBÜ'de mezuniyet sevinciKARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) 2018 - 2019 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.
Kamil Güleç Kütüphanesi'nden Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadyum'a kadar kortej yürüyüşü ile başlayan törene, Vali Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, KBÜi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, protokol üyeleri, öğrenciler ve yakınları katıldı.
Vali Gürel, burada yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.Polat da konuşmasında mezun olan 11 bin öğrenciye öğütlerde bulundu. - Törene çocuklarıyla katıldıTörene iki çocuğuyla katılan 34 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi Yasemin Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu söyledi.

Üniversiteyi 2009 yılında bitirdiğini ve 10 yıl aranın ardından yeniden bir mezuniyet yaşadığını anlatan Zorlu, çocuklarıyla geldiğini ve gururlu olduğunu ifade etti.
Zorlu'nun 6 yaşındaki oğlu Muhammet Talha da annesine destek olduğunu ve gurur duyduğunu dile getirdi. - İkizler mezun olduDoğdukları günden bu güne hiç ayrılmayan hemşirelik bölümü öğrencileri 22 yaşındaki ikiz kardeşler Kübra ve Aslı Altan da mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.Gazetecilere konuşan Kübra Altan, kardeşiyle ilkokul ve lisenin ardından üniversiteye de birlikte başladıklarını ve bitirdiklerini, hiç ayrılmadıklarını kaydetti.
Aslı Altan da üniversiteye ayrılmamak için birlikte başladıklarını, bundan sonra da ayrılmayı düşünmediklerini belirtti.
KBÜ'de eğitim gören bazı yabancı öğrencilerin de ailelerinin hazır bulunduğu törende, dereceye giren öğrencilere diplomaları ve ödülleri verildi.
Daha sonra öğrenciler, keplerini fırlatarak mezuniyet sevincini yaşadı.

Yabancı Öğrenciler Yabancı Öğrenci İkiz Kardeş Yüksek Lisans Mezuniyet Töreni 

İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı