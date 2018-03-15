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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mezitli'de iş yeri yangını - MERSİN

Mezitli'de iş yeri yangını - MERSİN

- Caddeden detay - İtfaiye araçlarından görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale detayları - Dumandan etkilenen itfaiyecilere ambulansta ilk müdahaleden detaylar - Mezitli ilçesindeki bir dükkanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Dumandan etkilenen bazı itfaiyecilere, olay yerine çağrılan ambulansta müdahalede bulunulduMERSİN (AA) - Mersin 'in Mezitli ilçesinde bir dükkanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Saray Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Konfeksiyon, züccaciye ve beyaz eşya satılan dükkanın alt katında çıkan yangına, yaklaşık 50 kişilik itfaiye ekibi 13 araç ile müdahale etti.Depo olarak kullanıldığı belirlenen kattaki karton kolilerin yandığı öğrenildi.Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında, dumandan etkilenen bazı itfaiyecilere olay yerine çağrılan ambulansta sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İlk Müdahale Beyaz Eşya Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale İtfaiyeciler 

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