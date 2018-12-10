Mezitlerde tır kazası yolu trafiğe kapattı

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( BURSA )! BURSA



- Bursa-Ankara karayolu Mezit-7 mevkisinde kontrolden çıkan TIR, kayarak bariyerleri biçti, yol trafiğe kapandı. Kazada tek teselli kimsenin yaralanmaması oldu. Alınan bilgilere göre, Muhtar G., yönetimindeki 20 BP 206 plakalı TIR, Mezit 7 mevkisindeki iddiaya göre virajda kontrolden çıktı. Kaymaya başlayan TIR, yolun sağdaki bariyerleri biçip yağmur suyu kanalına düştü, dorsesi ise karayolu ulaşımı kapattı. Meydana gelen kazada Tırın mazot deposunun delinmesi sonucunda yol üzerine mazot döküldü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken. Ankara'dan Bursa istikametine giden yol uzun süre trafiğe kapandı. Bölge trafik ekipleri kaza yerine gelerek tedbirler aldı. Olay yerine gelen çekici ve vinç yardımıyla TIR, yoldan kaldırıldı. Yola dökülen mazotun temizlenmesinin ardından kapanan yol, Bölge Trafik ekiplerinin çalışması sonucunda tekrar trafiğe açıldı.

