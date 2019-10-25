Mezat çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi - ANKARA
- Mezat salonlarında yapılan ihalelerde haksız kazanç sağlayan çete üyelerinin emniyetten çıkarılması - Mezat çetesi zanlılarının polis otobüslerine bindirilmesi - Mezat çetesi zanlılarının otobüslerle adliyeye sevk edilmesiANKARA (AA) - Mezat salonlarında yapılan ihalelere, darp, baskı ve tehdit yoluyla başkalarının girmesini engelleyerek haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım