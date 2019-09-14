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14 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mezarlıktaki fotokapana çakal ve yavruları takıldı

Mezarlıktaki fotokapana çakal ve yavruları takıldı

FOTOKAPANDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER

( BARTIN ) BARTIN

Soygun Bild Çakal 


- Bartın’ın Ulus ilçesinde ölümünün ardından mezarı iki kez kazılan adamın mezarına kurulan fotokapanlara sadece çakal ve yavruları takıldı. Ekipler görüntülerde iddia edilen ayıya rastlayamadı. Ulus ilçesi Saz Mahallesi'nde Temmuz ayında hayatını kaybeden Niyazi Ak’ın Sümenler Mezarlığı'na defnedilmesinin ardından mezarı iki kez kazılmış halde bulundu. Durumun ardından bölgedeki ayılardan şüphelenen köy sakinleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Mezarlıkta inceleme yapan ekipler tespit için mezara fotokapan yerleştirdi. Geçen hafta kurulan fotokapanlara geride kalan süreçte sadece çakal ve yavruları takıldı. Mezarlıkta ayıya rastlayamayan ekipler, mezarında derin kazılması nedeniyle çakalların bunu yapamayacağını belirtti.
Diğer yandan mezarın soyguncular tarafından kazıldığından şüpheleniliyor.
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