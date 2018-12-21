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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Mezarlıkta esrarengiz ölüm

Mezarlıkta esrarengiz ölüm

Olay yeri görüntüsü

Polis Olay Yeri İnceleme Abrin Kabir Ziyareti Cinayet 

-Polis ekiplerinin çalışmaları

( BURSA )- Polis mezarlıkta bulunan ceset ve tabanca ile ilgili soruşturma başlattı BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde mezarlık görevlileri tarafından bulunan erkek cesedi ve tabanca ile ilgili polis soruşturma başlattı. Edinilen bilgiye göre olay ilçe mezarlığında meydana geldi. İddiaya göre saat 14:00 sıralarında kabir ziyareti için mezarlığa gelen vatandaşlar yerde yatan bir kişiyi farketti. Mezar taşı üzerine yüz üstü yatar vaziyette olan kişinin başından vurulmuş, yanında birde tabanca olduğunu farkeden vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Bölgeye güvenlik şeridi çeken olay yeri inceleme polisi detaylı araştırma yaptı. Ekipler Cesedin 54 yaşındaki Dursun Ateş'e üzerine kapaklandığı kabrin ise vefat eden annesine ait olduğunu belirledi. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu polis tarafından araştırılıyor. (HA-UGR-
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